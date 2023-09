© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene al Forum "Un futuro sostenibile: giovani, donne, formazione e lavoro nella Blue & Green Economy". Roma, Palazzo Merulana, via Merulana 121 (ore 9:15)– L'assessora all'Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e l'assessore alla Cultura Miguel Gotor intervengono alla conferenza stampa "I.G.P. DAY – OLIO DI ROMA. Idee e strategie per la promozione dell'Olio di Roma I.G.P.". Roma, museo di Roma- Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo 10 (ore 10)- L'assessore alle Politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci, partecipa alla Conferenza dei Difensori Civici. Roma, Camera dei Deputati, Sala dei Gruppi Parlamentari, via Campo Marzio 78 (ore 10)– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Mostra "Illustrazioni per Libri inesistenti. Artisti con Manganelli". Roma, Museo di Roma in Trastevere, piazza di Sant'Egidio 1b (ore 11) (segue) (Rer)