- – L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Alberto Sordi e il suo tempo - Omaggio all'attore a vent'anni dalla scomparsa". Roma, Casa Museo Alberto Sordi, via Claudio Marcello snc (ore 12)– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica "viale Gaetano Ferro". Roma, Villa Celimontana, via della Navicella 12 (ore 15)- L'assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari interviene alla presentazione del "polo cittadino Alzheimer, una rete integrata di servizi" in occasione della giornata nazionale dell'Alzheimer. Roma, centro Alzheimer "Il Pioppo", via Falconieri 55 (ore 15)- Conferenza stampa di presentazione dell'evento "Skateboarding Park World Championships Roma - Ostia 2023". Interverranno, tra gli altri, il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi,assessore a Grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato e il presidente del Coni, Giovanni Malago’. Roma, piazza del Campidoglio (ore 12) (segue) (Rer)