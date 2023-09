© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Preview stampa della mostra "Illustrazioni per libri inesistenti. Artisti con Manganelli". Intervengono: Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale, Claudio Parisi Presicce, sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali e Andrea Cortellessa, curatore della mostra. Museo di Roma in Trastevere, piazza di S. Egidio, 1/b (ore 11)- Anteprima della mostra "Alberto Sordi e il suo tempo". Interverranno: Walter Veltroni, presidente onorario Fondazione Museo Alberto Sordi, Gianni Letta, consigliere Fondazione Alberto Sordi per i giovani, Chiara Sbarigia, presidente Cinecittà Spa, Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale e la curatrice Alessandra Maria Sette. Roma, Casa Museo Alberto Sordi, Via Claudio Marcello (ore 12)- In occasione della Giornata mondiale dedicata all'Alzheimer verrà presentato il "Caffè Alzheimer". Un progetto che vuole mettere in rete diversi attori per offrire uno spazio accogliente dove pazienti e familiari possano godere di un'atmosfera tranquilla per attività intrattenimento e di riabilitazione cognitiva e motoria. Roma, Nuovo Regina Margherita, Salone di Rappresentanza, via Roma Libera, 76 (ore 16)- Festa del Tesseramento della Cgil di Roma e del Lazio "Al lavoro! Insieme per la Costituzione", con un nutrito programma di dibattiti, incontri a tema ed eventi culturali. Roma, piazza Vittorio (ore 16) (segue) (Rer)