- - Evento di tango argentino "Un tango per la Pace". Una nuova iniziativa, organizzata dall'Associazione Culturale Tango Eventi, che, in occasione della Giornata mondiale della Pace vuole avvicinare il mondo della danza ai temi dei diritti umani e della non violenza. Roma, Ex Cartiera Latina, via Appia Antica 42 (ore 19)- Incontro dal titolo “Desaparecidos. Memoria e giustizia”. Interverranno Fabrizio De Santis, presidente dell’ Anpi provinciale di Roma, Horacio Pietragalla Corti, Ministro per i Diritti Umani della República Argentina, Arturo Salerni, difensore legale di numerosi familiari delle vittime della dittatura argentina, Paola Garbarini, Rete per l'Identità, Jorge Ithurburu, Presidente 24marzo Onlus. Roma, Casa della Memoria e della Storia - Via S. Francesco di Sales 5 (ore 17:30)-Seminario dedicato ai contributi per la transizione green organizzato dalla Camera di commercio Rieti Viterbo, Dintec e Unioncamere in collaborazione con l'Azienda speciale Centro Italia nell'ambito del ciclo di webinar sulla transizione energetica promosso nell'ambito dei progetti dei fondi perequativi di Unioncamere. L’appuntamento sarà online a partire dalle ore 15 (Rer)