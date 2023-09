© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra, domenica scorsa, ha fatto una figuraccia. Faccio una battuta: sembravano delle correnti del Partito democratico, per quanto erano divisi. Salvini che come ospite straniero, sembra Sanremo, si porta Le Pen a Pontida. Meloni che come ospite straniero si porta von der Leyen a Lampedusa". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Stasera Italia", su Rete4.(Rin)