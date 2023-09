Italia-Algeria: Meloni incontra presidente Tebboune, focus su migrazioni, sviluppo e Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio bilaterale con il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Durante il colloquio “cordiale”, riferisce una nota, è stata espressa “grande soddisfazione” per la solidità dei rapporti bilaterali in ambito economico, energetico e industriale. Al centro dell’incontro anche il tema delle migrazioni nel Mediterraneo, sul quale tra i due leader è stata registrata una “ottima sintonia”, alla luce delle prospettive condivise sull’Africa. La presidente Meloni ha anche descritto il suo impegno in Europa per porre l’attenzione sulla necessità di un nuovo approccio focalizzato sullo sviluppo delle economie africane. Con riferimento alla crisi del Sahel, infine, le parti hanno concordato di “favorire un coinvolgimento europeo e un approccio condiviso, per evitare ulteriori tensioni”. (Was)