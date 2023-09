Brennero: Salvini, da governo austriaco atto di arroganza e violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non ci arriva l'Europa, noi come governo italiano nel suo complesso stiamo raccogliendo la documentazione giuridica perché sia la Corte europea di Strasburgo a sbloccare questo atto di arroganza, di violenza, unilaterale del governo austriaco. E siccome sono anni che ci sono tavoli, confronti, dialoghi, richieste, domande, scritti e controscritti, a mali estremi estremi rimedi. Se dovremo andare, anche io fisicamente, insieme ai lavoratori, sul Brennero, a verificare chi entra e chi esce, come fanno gli austriaci, lo facciamo tranquillamente, serenamente". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alle mosse delle autorità di Vienna che hanno limitato il transito dei trasportatori italiani verso l'Austria, a margine della presentazione del primo numero di "Pagine Libere di Azione Sindacale". (Rin)