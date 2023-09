Italia-Malawi: Meloni incontra presidente Kagame, focus su migrazioni, biocarburanti e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente del Ruanda, Paul Kagame, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Durante il colloquio, riferisce una nota, la presidente ha ribadito l’interesse italiano ad approfondire la cooperazione bilaterale, a partire dai settori dell’innovazione e dei biocarburanti. Kagame ha espresso il suo apprezzamento per il cambio di paradigma che il governo italiano ha adottato nei confronti dell’Africa, “dimostrato anche in ambito europeo”. I due leader, inoltre, hanno concordato di affrontare congiuntamente le sfide e le opportunità offerte dalle migrazioni, con approccio “ampio e cooperativo”. In tale contesto, si è parlato infine di collaborazione bilaterale in ambito di sicurezza cibernetica e innovazione tecnologica. (Was)