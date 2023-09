Italia-Canada: Meloni incontra Trudeau, focus su Ucraina e priorità della presidenza del G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il primo ministro canadese, Justin Trudeau, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Durante il colloquio, riferisce una nota, i due leader hanno discusso la cooperazione bilaterale nel quadro del G7, alla luce della prossima presidenza di turno italiana e di quella successiva, che sarà detenuta dal Canada. Entrambi hanno convenuto di assicurare un “buon coordinamento” nella gestione delle due presidenze. La presidente ha descritto le priorità della presidenza italiana, incentrate sul “continuo impegno a favore dell’Ucraina rispetto alla guerra di aggressione”, su una maggiore attenzione ai problemi dell’Africa e sulla ricerca di soluzioni che trasformino le crisi in opportunità di sviluppo. Infine, grande attenzione è stata posta sulle sfide dell’intelligenza artificiale, affinché questa diventi “uno strumento al servizio dell’uomo, nel rispetto dei suoi principi etici”. (Was)