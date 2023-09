Italia-Malawi: Meloni incontra presidente Chakwera, focus su sicurezza alimentare e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente del Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Durante il colloquio, riferisce una nota, Chakwera ha manifestato il proprio apprezzamento per l’attenzione strategica riservata all’Africa dal governo italiano. Il presidente ha altresì espresso “profonda gratitudine” per i progetti di collaborazione allo sviluppo a favore del Malawi, soprattutto nel settore della sicurezza alimentare. Chakwera, inoltre, ha presentato le opportunità di investimento e di collaborazione in settori come l’agricoltura, il turismo e quello minerario. La presidente Meloni, infine, ha sottolineato come gli investimenti allo sviluppo offrano un’opportunità per le nazioni europee. (Was)