© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Il colloquio, riferisce una nota, si è incentrato sui preparativi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. (Was)