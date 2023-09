Yemen: inviato Onu Grundberg plaude a sforzi Riad e Mascate per il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, ha espresso la sua gratitudine per gli sforzi dell'Arabia Saudita e del Sultanato dell'Oman volti a trovare soluzioni a una serie di questioni controverse per facilitare la ripresa di un processo politico tra le parti, sotto l'egida delle Nazioni Unite. In una dichiarazione, Grundberg ha accolto con favore il rinnovato slancio verso la pace nello Yemen e la visita di una delegazione yemenita da Sana'a a Riad. L’inviato delle Nazioni Unite ha inoltre sottolineato l’importanza di proseguire l’azione concertata a livello regionale e internazionale per accompagnare lo Yemen nel suo percorso verso una pace sostenibile che soddisfi le aspirazioni degli yemeniti. "Il rinnovato slancio è un passo importante che contribuisce positivamente agli sforzi di mediazione delle Nazioni Unite per raggiungere un accordo tra gli yemeniti sulle misure per migliorare le condizioni di vita, un cessate il fuoco sostenibile in tutto il Paese e l'impegno per un processo politico inclusivo nell'ambito del gli auspici delle Nazioni Unite", ha proseguito. L'inviato delle Nazioni Unite ha sottolineato che è necessario continuare a lavorare insieme e sfruttare i risultati e i progressi ottenuti negli ultimi mesi per stabilire una piattaforma globale che riunisca gli yemeniti per affrontare le loro differenze e concordare soluzioni per raggiungere la pace.(Res)