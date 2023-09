Usa: la repubblicana Kari Lake intende annunciare candidatura al Senato entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex candidata repubblicana all’incarico di governatrice dell’Arizona, Kari Lake, intende annunciare la sua candidatura al Senato federale entro la fine di settembre. Lo hanno confermato fonti anonime all’emittente “Cnn”. L’ex conduttrice televisiva dell’emittente “Ksaz-Tv”, molto vicina a Donald Trump, andrebbe a correre per il seggio attualmente occupato da Kyrsten Sinema, che lo scorso dicembre ha annunciato di essere passata da una affiliazione al Partito democratico ad una posizione indipendente. Dopo il suo annuncio, il deputato Ruben Gallego ha annunciato il suo ingresso nelle primarie democratiche per il seggio a gennaio, mentre la Sinema non ha ancora confermato se intende correre per la rielezione. (Was)