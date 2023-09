Migranti: Piantedosi, allo studio realizzazione strutture a Ventimiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui migranti, Ventimiglia ha sempre sofferto perché è luogo di transito. “Noi collaboriamo per il controllo della frontiera interna con la Francia ed è uno di quei luoghi a cui stiamo dedicando attenzione per la realizzazione delle strutture per contenere il fenomeno”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai1. “Nei Centri per i rimpatri di vecchia concezione noi intendiamo portare le persone che girano sul territorio senza permesso di soggiorno e che hanno condizioni di pericolosità. In più potenzieremo i luoghi di trattenimento dei cittadini provenienti dai Paesi sicuri”, ha aggiunto. (Rin)