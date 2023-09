Sicurezza stradale: Rosai (Club Monopattino) a 'Nova', obblighi valgano anche per bici e occhio alla speculazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo i primi a credere che la sicurezza sia fondamentale, però non capiamo perché gli obblighi non valgano per le bici e abbiamo paura di possibili speculazioni sulle assicurazioni. Lo ha detto ad 'Agenzia Nova' Simone Rosai, il presidente del Club Italiano Monopattino Elettrico, che con 16 mila membri su Facebook è una delle realtà più rappresentative del settore, commentando il nuovo Codice della strada.Il nuovo Codice della strada rimette ordine rispetto alle normative dei singoli comuni?Da delle regole generali evitando libertà eccessive per i singoli comuni ma piuttosto un vero e proprio vademecum da seguire per quanto riguarda i monopattini.Siete a favore della nuova normativa?L'obbligo di casco e frecce è giusto, il Club ha fatto anche un volantino informativo sul tema, perché crediamo che la sicurezza sia fondamentale anche a queste velocità. E anche i nostri utenti sono al 70 per cento d’accordo nel sondaggio lanciato in questi giorni nel nostro gruppo. Ottima anche l'assicurazione per i possibili danni, così come le multe per il potenziamento superiore e altri provvedimenti. Però ci sono alcuni punti che riteniamo positivi.Quali sono i punti che non tornano?Parlo ad esempio della targa: a cosa serve quando c'è già l'assicurazione? E anche se servisse per scovare chi infrange il Codice magari andando in contromano, perché la regola vale solo per i monopattini e non per le bici? Altro punto incomprensibile riguarda il divieto di movimento in strade extraurbane: una volta che abbiamo tutti i doveri perché non possiamo avere il diritto di muoverci in questi spazi? Con le bici che invece possono usufruire di questa possibilità? Anche la velocità a 20 chilometri orari è troppo bassa rispetto ai 25 precedenti e rischia di creare un intoppo stradale. Per non parlare della mancanza di incentivi per aggiornare i monopattini vecchi con le nuove normative. E poi tra targa e assicurazione il rischio sarà molto alto. (segue) (Rpi)