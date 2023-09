Sicurezza stradale: Rosai (Club Monopattino) a 'Nova', obblighi valgano anche per bici e occhio alla speculazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quali rischi intende?Adesso si parla di una spesa di circa 100 euro tra targa e assicurazione che rende il monopattino ancora competitivo. Ma, come già avvenuto in passato, l'avvento incontrollato delle assicurazioni e delle targhe potrebbe portare ad un aumento dei prezzi ingiustificato e di fatto ad una demoralizzazione da parte degli utenti che hanno utilizzato il mezzo sempre rispettando le regole. Sembra quasi una caccia alle streghe e una demonizzazione nei nostri confronti. Questi obblighi sono stati applicati soltanto in Germania prima dell'Italia e tra l'altro sono una sequela di doveri quando l'infrastruttura di ciclabili, che è un nostro diritto, è ancora in alto mare: non basta mettere delle strisce a terra per creare degli ambienti sicuri per i monopattini e le bici.Cosa vi aspettate delle istituzioni?Contribuiamo a creare un'aria migliore e quindi ci aspettiamo maggiore collaborazione. Siamo pronti a dare una mano per diffondere le nuove regole come abbiamo già fatto in passato, ma chiediamo di non colpevolizzare i monopattini solo perché danno fastidio alle auto o perché ci sono alcuni utenti che li utilizzano in modo improprio. (Rpi)