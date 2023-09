Usa-Israele: Biden invita Netanyahu a Washington, preoccupazione per Cisgiordania e sistema democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a New York il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, con cui ha discusso una serie di temi di comune interesse sul piano bilaterale, regionale e globale. Biden, riferisce una nota della Casa Bianca, ha ribadito il “legame incrollabile” tra i due Paesi, il quale “si fonda sui valori democratici condivisi dalle nostre società”. Il presidente Usa ha anche sottolineato il pieno sostegno di Washington alla sicurezza di Israele. Entrambe le parti hanno ribadito l’impegno a fare in modo che l’Iran non riesca ad acquisire armi nucleari, oltre alla necessità di collaborare per contrastare le azioni destabilizzanti di Teheran in Medio Oriente. Una regione, quest’ultima, nella quale i due leader hanno affermato di voler portare integrazione, prosperità e pace, attraverso la normalizzazione dei rapporti tra Israele e i Paesi limitrofi. Particolare attenzione, inoltre, è stata dedicata alle recenti tensioni in Cisgiordania. Biden ha ribadito la necessità di “misure immediate” per garantire la sicurezza e la crescita economica nella zona, sottolineando il sostegno di Washington ad una soluzione “a due Stati” per il conflitto israelo-palestinese. Il presidente Usa, infine, ha sottolineato la sua preoccupazione per “qualsiasi cambiamento radicale all’interno del sistema democratico israeliano, che non si accompagnato da un consenso popolare”. Biden ha anche invitato Netanyahu a visitare Washington entro la fine dell’anno. (Was)