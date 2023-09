© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevo chiesto ai prefetti una struttura idonea ai centri per i rimpatri per ogni regione. “Non c’è nessun pregiudizio rispetto alla tipologia, isole o non isole, saranno i luoghi più idonei”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai1. “Dialogheremo con tutti, cercando di imporre la linea del governo”, ha aggiunto. (Rin)