Migranti: Piantedosi, puntare su soluzioni stabili e durature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo in carica da 10 mesi e abbiamo trovato questa situazione sui migranti, molto complessa. “Ma siamo determinati ad andare avanti. Dobbiamo puntare su soluzioni stabili e durature”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai1. Sulla missione navale a livello europeo “la grandissima novità è che questo tema è entrato nella pianificazione europea. Le missioni navali per avere un’efficacia devono prevedere l’accordo con il Paese di destinazione. Con la Tunisia c’è un’intesa azione diplomatica in chiave bilaterale. Ora sta diventando un obiettivo sempre più dell’Europa”, ha aggiunto. (Rin)