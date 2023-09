Migranti: Battilocchio (FI), rendere subito operativo Memorandum con Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che sia data una completa e rapida attuazione al Memorandum firmato il 16 luglio scorso con la Tunisia, che è in attesa che vengano rispettati gli impegni assunti che comprendono, ovviamente, anche una parte di risorse. I problemi che ci sono riguardo all'applicazione del Memorandum sembrano essere soprattutto a Bruxelles, dove ci sono grandi Stati piuttosto cauti nell'accelerarlo e applicarlo in maniera integrale". Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione del partito, intervenendo a "Metropolis", su Repubblica tv. "E' necessario rafforzare tutte le interazioni e le collaborazioni con i paesi di transito, questo è un tassello importante in una politica generale di gestione dei flussi migratori - ha aggiunto il parlamentare -. Poi c'è il tema più generale che riguarda la collaborazione con i paesi di origine, con quello che abbiamo definito piano Marshall per l'Africa, ma quello che dobbiamo fare ora è chiedere con più forza a Bruxelles piena e completa attuazione del Memorandum con la Tunisia". (Rin)