Francia: fermato studente sospettato di aver minacciato compagna transessuale

- Uno studente di 14 anni sospettato di aver bullizzato una compagna di scuola 14enne in un istituto di Alfortville, nella banlieue di Parigi, è stato portato via dalla scuola dalla polizia per essere posto in stato di fermo. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", spiegando che gli agenti sono arrivati durante le lezioni. "Capisco che (quanto accaduto) possa far emergere delle interrogazioni, ma abbiamo bisogno di autorità e di serenità", ha reagito il ministro dell'Istruzione Gabriel Attal, spiegando che il 14enne aveva rivolto dei messaggi di una "violenza assoluta" alla ragazza transessuale con "minacce di sgozzamento, degli incitamenti al suicidio".(Frp)