22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano visitano il polo museale "Grande Brera"via Brera, 12 (ore 10:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano prendono parte alla presentazione dei lavori del Museo della ResistenzaPalazzo Litta, Corso Magenta (ore 12)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Luigi&Iango Unveiled".Palazzo Reale, Sala conferenze, piazza Duomo, 14 (ore 12)L'assessora alle Politiche Giovanili Martina Riva partecipa alla conferenza stampa di presentazione del "Welcome kit universitario 2023".Palazzo Marino, sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 12:30)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)L'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa all'evento "Non chiamatele startup: diventare impresa in una Milano che cambia", Ostello Bello Grande, via Lepetit, 33 (ore 19:30)REGIONEGli assessori Guido Guidesi (Sviluppo economico), Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Simona Tironi (Istruzione Formazione e Lavoro) partecipano all'incontro dedicato al mondo delle imprese intitolato “La Regione per le imprese: sfide e prospettive dell'industria manifatturiera”.Camera di Commercio via Luigi Einaudi, 23 Brescia (ore 10)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza partecipa all'inaugurazione di “Stupore”, Festival Treccani della lingua italiana che si terrà a Lecco dal 21 al 24 settembre.Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre, 22 – Lecco (ore 10)Il presidente Attilio Fontana interviene alla conferenza stampa di presentazione del Trittico di Regione LombardiaPalazzo Lombardia, 39° Piano, Piazza Città di Lombardia (ore 10:30)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco prende parte alla conferenza stampa di presentazione del torneo amichevole di calcio organizzato dalla Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro.Ats Bergamo, via Gallicciolli, 4 Bergamo (ore 11)Il sottosegretario a Sport e Giovani Lara Magoni partecipa alla presentazione del team Allianz Geas Basket.Torre Allianz, 47° piano, Piazza 3 Torri (ore 11)Il presidente Attilio Fontana interviene alla conferenza stampa del progetto “Sulla mia pelle. Vivere con la GPP”Palazzo Lombardia, Sala Stampa 11° Piano, Piazza città di Lombardia (ore 12)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, partecipa alla posa della prima pietra di Casa Eden, nuovo centro per l'autismo di Vaprio d'Adda (Mi).Casa Eden (piazza Chiesa, 8 Vaprio d'Adda/Mi (ore 17)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco prende parte all'assemblea di Compagnia delle Opere (CdO) Bergamo.Fiera Treviglio, via Roggia Moschetta, Treviglio (ore 18)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Diasabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, partecipa al concerto "Note musicali" per la promozione della Giornata Nazionale del ciclamino 2023. Il concerto prevede un tributo a Fabrizio De André con una selezione delle sue canzoni più significative eseguito da Hamid Grandi (voce, chitarra, armoniche, kazoo) e Alessandro Santaniello (violoncello).Palazzo Lombardia, Belvedere, 39° piano, ingresso N1, Piazza Città di Lombardia, 1 (ore 19:45)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, interviene a un incontro pubblico per la presentazione delle vasche idrauliche del torrente Bozzente.villa Burba, corso Europa, 293 Rho/Mi (ore 21)VARIEPresentazione del progetto di realizzazione della velostazione all'Ospedale di Bergamo. Intervengono Monica Anna Fumagalli, Direttore amministrativo ASST Papa Giovanni XXIII; Stefano Zenoni, Assessore ambiente e mobilità Comune di Bergamo; Matteo Persico, Mobility Manager ASST Papa Giovanni XXIII; Alessandro Frigeni, Direttore Unità Tecnico e patrimoniale ASST Papa Giovanni XXIIIOspedale Papa Giovanni XXIII Aula 2, Area della Formazione, ingresso 55 di Hospital street , piano terra (ore 12:30)Conferenza stampa Unione giovani di sinistra Lombardia.Via Molino delle Armi, 12 (ore 10) (Rem)