Ucraina: Lavrov, Russia non rifiuta negoziati, Usa spingano Zelensky al dialogo

- La Federazione Russa non rifiuta i negoziati sull'Ucraina: se gli Stati Uniti lo volessero, potrebbero dare l'ordine a Kiev di annullare il decreto che vieta di avviare un dialogo con Mosca. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sull'Ucraina. "A proposito di negoziati, non ci arrendiamo nemmeno adesso; il presidente (Vladimir) Putin ne ha parlato molte volte, anche di recente", ha detto Lavrov. Rivolgendosi al segretario di Stato Usa Antony Blinken, Lavrov ha osservato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che vieta i negoziati. "Se gli Stati Uniti sono così interessati, allora, penso non sarà difficile dare l'ordine di annullare questo decreto di Zelensky", ha aggiunto il ministro russo. (Was)