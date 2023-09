© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arrivo di ⁦Isabella De Monte⁩ in ⁦Italia viva conferma la bontà del progetto politico del Centro lanciato da ⁦Matteo Renzi⁩ come naturale sede di approdo delle culture riformiste che non vogliono rinunciare alla politica. Benvenuta!". Lo scrive su X (ex Twitter) il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, presidente del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe a palazzo Madama. (Rin)