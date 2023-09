Energia: Ciafani (Legambiente), sfruttare fonti con installazioni su territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il mondo ambientalista si preoccupa della crisi climatica, bisogna fare in modo che si adoperi. Dobbiamo fare in modo che le fonti energetiche possano essere sfruttate sempre di più con installazioni che dobbiamo fare sul territorio nazionale, non le dobbiamo comprare da nessuno. Bisogna essere coraggiosi nelle richieste e coerenti nelle pratiche. In questo c'è desolazione nel panorama associativo ambientalista". Lo ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, intervenendo a Benevento al seminario nazionale dei Consorzi Industriali "Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori". (Rin)