Tunisia: mandato d'arresto contro capo ad interim di Ennahda

- Il giudice istruttore del Centro giudiziario per la lotta al terrorismo tunisino ha spiccato oggi un mandato d'arresto contro il presidente ad interim del movimento islamista Ennahdha, Mondher Ounissi. Lo riferisce il sito tunisino "Realités", citando fonti giudiziaria. Il provvedimento si inserisce nel contesto della pubblicazione di alcune registrazioni, trapelate sulla stampa tunisina, sulle presunte manovre dello stesso Ounissi per prendere il potere in seno ad Ennahda, principale partito di opposizione al presidente della Repubblica, Kais Saied. Gli esami tecnici avrebbero confermato l'autenticità di queste registrazioni audio. Tuttavia, Ounissi, comparso due volte davanti al giudice istruttore, si è astenuto dal confessare. Inoltre, le autorità giudiziarie antiterrorismo hanno emesso divieti di viaggio contro tutte le personalità politiche e uomini d'affari i cui nomi sono stati menzionati durante le registrazioni audio. (Tut)