Energia: Chicco Testa (Assoambiente), sicurezza Paese è primo obiettivo

- Dobbiamo ricordarci che la sicurezza energetica di un Paese “è il suo primo obiettivo perché senza energia siamo morti e farsi la guerra l'uno contro l'altro è una grande sciocchezza". Lo ha dichiarato Chicco Testa, presidente Assoambiente, intervenendo a Benevento al seminario nazionale dei Consorzi Industriali "Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori". “Le fonti rinnovabili hanno due nemici: un eccesso di retorica e una carenza di pragmatismo. Retorica è quella di mettersi in contrapposizione verso altre forme di energie considerando buone solo quelle rinnovabili. Pragmatismo è considerare che i territori interessati alle nuove tecnologie devono avere opere in compensazione. Bisogna che ci siano benefici economici per i territori interessati e che crei sviluppo alternativo. Inoltre, ci vuole una fonte di produzione di energia continua e potente che sostituisca gas e carbone, perché il problema sono centinaia di impianti a carbone che si costruiscono”, ha aggiunto. (Rin)