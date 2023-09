Trasporti: D'Amato (Azione), disastro ferrovie Lazio, disagi insostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che stanno attraversando i pendolari del Lazio "è un vero e proprio calvario. Mai negli ultimi negli ultimi 10 anni si era toccato un punto così basso nell'efficienza del servizio di trasporto su ferro, un vero e proprio disastro. I servizi vanno ripristinati immediatamente senza perdere ulteriore tempo". Lo ha dichiarato il consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D'Amato. "I disagi non sono più sostenibili, si devono prevedere indennizzi per i pendolari che stanno subendo gravi danni da ormai oltre tre mesi. Ogni impegno di FS e Regione Lazio è stato disatteso e a pagarne le spese sono quotidianamente i pendolari - aggiunge D'Amato -. È necessario convocare un consiglio regionale straordinario, dove il Presidente Rocca avrà l'onere di dire pubblicamente qual è la situazione. Questo balletto che dura da mesi tra ferrovie dello stato e giunta regionale è inaccettabile". (Com)