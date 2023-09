Imprese: De Poli (Udc), rifinanziare Sabatini e facilitare accesso credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo molto positivamente le parole del ministro delle Imprese e del made in Italy che ha annunciato l'intento di rifinanziare in maniera adeguata la Sabatini, strumento importante per le piccole medie imprese e finalizzato a migliorare la competitività delle aziende nei territori. Ci auguriamo che ci siano i margini per potenziarlo". Lo ha affermato il senatore Udc, Antonio De Poli, che in Senato ha chiesto al governo, a fronte della stretta creditizia da parte delle banche nei confronti di famiglie e aziende, di "implementare le risorse per la Sabatini e di riformare il Fondo centrale di garanzia". Il parlamentare ha citato i numeri di Bankitalia: "I prestiti a famiglie e imprese sono calati del 3,3 per cento rispetto al 2022, quelli alle imprese del 4 per cento. Come ha evidenziato il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, sono necessarie quelle riforme per assicurare il flusso ai soggetti più deboli della nostra catena produttiva ed economico-sociale. Al governo chiederemo, in vista della prossima manovra, uno sforzo quanto più ampio possibile su questo importante capitolo. La crescita dell'Italia passa anche e soprattutto attraverso le piccole medie imprese". (Rin)