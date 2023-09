Municipio Roma I: assessore Decentramento, discuteremo preoccupazioni presidente in Consulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le preoccupazioni espresse dalla presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, "come quelle di ogni territorio, sono complesse problematiche con cui quotidianamente si confrontano tutte le componenti dell'amministrazione capitolina, centrale e territoriale, temi prioritari per la città intera che nella Consulta del 2 ottobre verranno analizzati e saranno motivo di confronto e di assunzione condivisa di responsabilità". Lo dichiara l'assessore al Decentramento di Roma Capitale, Andrea Catarci. In una nota, Catarci spiega: "La presidente Bonaccorsi lamenta l'impossibilità per il Municipio Roma I di far fronte alla gestione di alcune aree ricadenti nel territorio del Municipio Roma I. Va specificato innanzi tutto che non vi sono deleghe da restituire in quanto i presidenti dei Municipi non sono nominati dal sindaco ma eletti direttamente dalla cittadinanza, da cui sono chiamati ad esercitare secondo i compiti e le attribuzioni che la legge, lo Statuto e il vigente Regolamento sul decentramento - che risale al 1999 e di cui è in corso la rielaborazione - attribuiscono loro, senza che vi siano deleghe del sindaco". (segue) (Com)