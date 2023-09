Municipio Roma I: assessore Decentramento, discuteremo preoccupazioni presidente in Consulta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Svolto questo preliminare chiarimento - prosegue l'assessore - va anche detto che molte delle questioni toccate nella lettera, tutte di sicura importanza e rilevanza per la cittadinanza e l'amministrazione, non sono di stretta competenza comunale in generale e del Municipio in particolare. Sul punto basti citare le problematiche circa l'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti presso Piazza Pepe o la tematica dell'abusivismo commerciale in piazzale dei Partigiani e alla fermata metro A Cipro: sono temi che riguardano in primis l'ordine pubblico e la Questura, su cui il Gruppo territoriale di Polizia Locale opera in supporto secondo gli indirizzi politici forniti dagli organismi cittadini. Nella revisione del Regolamento in corso si propone che a fornire tali indirizzi concorrano anche i Municipi, che a oggi istituzionalmente ne sono esclusi. Cosa diversa, invece, è il potenziamento delle forme di decentramento di funzioni tecnico amministrative in favore dei Municipi. È un processo complesso al quale da oltre 1 anno stanno lavorando tutti gli attori della Città, in primis proprio i Presidenti e i Direttori di Municipio, chiamati a far parte del relativo Osservatorio. Non solo. In data non sospetta i Municipi sono stati convocati dal Sindaco nella sede istituzionalmente competente della Consulta dei Presidenti per il 2 ottobre prossimo, per discutere la bozza del nuovo regolamento, avanzare nella discussione e, se possibile, anche nell'iter di formale approvazione".