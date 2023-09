Municipio Roma I: assessore Decentramento, discuteremo preoccupazioni presidente in Consulta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione del decentramento - sottolinea Catarci - è di ordine strategico, prioritaria e delicata, che deve essere sviluppata e approfondita con tenacia e pazienza per dare a Roma Capitale l'assetto più democratico e funzionale possibile, mai banalizzata. Le endemiche carenze di personale che affliggono Roma Capitale, infine, sono state oggetto di una lettera aperta al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che ha risposto manifestando disponibilità al confronto sia del Ministero della Pubblica Amministrazione che del Dipartimento della Funzione Pubblica. Nella missiva sono state espressamente richieste deroghe ai restrittivi vincoli in materia assunzionale, sottolineando le difficoltà in particolare dei servizi labour intensive, assistenza sociale, manutenzione del verde, decoro, anagrafe, polizia locale. Ciò malgrado la significativa azione di digitalizzazione amministrativa in atto presso Roma Capitale, i concorsi in fase di svolgimento, gli scorrimenti di graduatorie effettuati con caparbietà dall'ente in materia di politiche assunzionali e di reclutamento. Le preoccupazioni espresse dalla Presidente Bonaccorsi, come quelle di ogni territorio, sono complesse problematiche con cui quotidianamente si confrontano tutte le componenti dell'amministrazione capitolina, centrale e territoriale, temi prioritari per la città intera che nella Consulta del 2 ottobre verranno analizzati e saranno motivo di confronto e di assunzione condivisa di responsabilità", conclude Catarci. (Com)