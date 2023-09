Energia: Gava, transizione è tema centrale nell'azione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della transizione energetica "è centrale nell'azione di governo per affrontare nel concreto le sfide che ci attendono. La transizione energetica deve essere giusta e graduale, una transizione che promuova lo sviluppo di tecnologie rinnovabili, garantendo la stabilità del sistema energetico, garantendo la decarbonizzazione, senza dimenticare la tutela dell'economia e le dinamiche occupazionali. Gli indirizzi su cui il ministero dell'Ambiente e il governo fondano la propria attività politica si concentrano innanzitutto sulla sburocratizzazione degli iter autorizzativi. Tanto è stato fatto, ma abbiamo ancora da fare. Abbiamo ripensato e riscritto un nuovo Piano energia e clima con l'indicazione dei settori su cui intervenire in ottica di decarbonizzazione, assumendo delle proiezioni serie e concrete sui risultati che il nostro Paese può raggiungere. È necessario, infine, proseguire sugli investimenti e sulla ricerca del nucleare pulito, per sopperire anche alla discontinuità delle rinnovabili. Occorre siglare un'alleanza tra governo, associazioni, enti e cittadini per diffondere una cultura dell'energia, fidarsi della scienza e della tecnologia e guarire dalla sindrome Nimby per procedere insieme verso un vero sviluppo sostenibile". Lo ha dichiarato Vannia Gava, viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervenendo a Benevento al seminario nazionale dei Consorzi Industriali "Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori".(Rin)