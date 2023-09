Usa: procuratore generale risponde alle accuse su Hunter Biden, non sono l’avvocato del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per la Giustizia “lavora per i cittadini statunitensi”. Lo ha detto il procuratore generale Usa, Merrick Garland, durante una testimonianza davanti alla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti. Audizioni come questa si svolgono su base regolare, e sono solitamente incentrate su temi come la criminalità, i diritti civili e l’ordine pubblico. In questa occasione, tuttavia, le domande dei deputati si sono incentrate prevalentemente sulle accuse dei repubblicani nei confronti del governo federale, in merito alle presunte interferenze del dipartimento guidato da Garland nelle indagini che coinvolgono Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Non sono l’avvocato del presidente, né lavoro per il Congresso: il dipartimento lavora per i cittadini”, ha detto, nella sua prima testimonianza al Congresso dopo le incriminazioni di Donald Trump da parte del consigliere speciale Jack Smith. Nel suo intervento di apertura, Garland ha denunciato le “crescenti minacce” avanzate dai sostenitori di Trump nei confronti dei procuratori federali e di agenzie come il Federal Bureau of Investigation (Fbi). “La situazione è molto pericolosa, ma non ci lasceremo intimidire: continueremo a difendere la nostra democrazia”, ha detto. (Was)