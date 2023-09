Sardegna: assestamento di bilancio della Regione, via libera in Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio, presieduta da Stefano Schirru (Psd’Az) ha approvato a maggioranza, con il voto contrario dell’opposizione, Il Disegno di legge n.389 sull’assestamento di bilancio. Si tratta di un provvedimento di natura prevalentemente tecnica, ha spiegato l’assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino, che prevede nuove entrate per oltre 600 milioni ed un volume di risorse “manovrabili” di oltre 800 milioni, da programmare all’interno della prossima variazione di bilancio. Motivando il voto contrario dell’opposizione, i consiglieri Cesare Moriconi (Pd) e Massimo Zedda (Progressisti) hanno sottolineato che il contenuto della legge implica una chiara valutazione politica negativa sull’azione di governo, soprattutto per quanto riguarda l’evidente anomalia di una giacenza di cassa che ha raggiunto i 2.9 miliardi. Di qui la necessità di conoscere le ragioni che l’hanno generata, ha detto in particolare Moriconi, e di rendere conto, ha evidenziato Zedda, di una situazione generale della Regione che, a normativa invariata, ha agito senza una vera programmazione in grado di dettare indirizzi e priorità. (segue) (Rsc)