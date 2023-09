Sardegna: assestamento di bilancio della Regione, via libera in Commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la maggioranza Alessandra Zedda (Forza Italia) ha affermato che, a fronte del dato che segnala i conti in ordine della Regione, non si possono negare i grandi problemi legati alle procedure di spesa, dovute a diverse cause, fra le quali anche la difficoltà di applicare concretamente diverse leggi votate dal Consiglio. Questa situazione deve essere per tutti, ha proseguito, una occasione di riflessione e d stimolo per accelerare, a partire dalla prossima variazione di bilancio. In replica, l’assessore Fasolino ha sostenuto che all’origine dei problemi della Regione ci sono, fra le altre, alcune ragioni strutturali, come la carenza di personale per effetto delle consistenti uscite da tutti gli assessorati dovute alla “quota 100” e, paradossalmente, l’aumento delle risorse disponibili, in alcuni casi superiori fino a 10 volte rispetto a quelle degli anni precedenti. Va ricordato positivamente che, anche dal punto di vista procedurale, il Pnrr ha rappresentato una semplificazione molto importante ma i risultati li vedremo nel medio termine. Per il futuro, ha concluso, dovranno essere affrontate in modo profondo e radicale le questioni dell’efficienza della “macchina” amministrativa regionale. La commissione, inoltre ha nominato i relatori del Dl 389. Saranno il presidente Stefano Schirru per la maggioranza ed il consigliere Massimo Zedda per l’opposizione. Infine è stato approvato, in questo caso all’unanimità con alcuni emendamenti tecnici, il Dl 364 che introduce nell’ordinamento regionale il Collegio dei Revisori dei conti. (Rsc)