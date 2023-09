Verona: stagione teatrale estiva chiusa con oltre 44 mila spettatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione teatrale estiva del veronese si è chiusa con oltre 44 mila spettatori, risultato raggiunto in meno di tre mesi. A fare un bilancio, questa mattina, sono stati l'assessore alla Cultura del comune di Verona, Marta Ugolini, il direttore artistico dell'Estate Teatrale Veronese, Carlo Mangolini e la vicedirettrice di Arteven Patrizia Boscolo. "Vorrei iniziare ricordando Pierluca Donin, direttore di Arteven, che era qui con noi per la conferenza stampa di lancio e che ci ha lasciato poco fa. A tutto lo staff di Arteven, senza cui questa stagione non sarebbe stata possibile, va tutta la nostra solidarietà e amicizia", ha commentato l'assessore alla Cultura, Marta Ugolini. "Ringrazio - ha aggiunto - il direttore artistico Carlo Mangolini assieme a tutti i professionisti, gli artisti, le lavoratrici e i lavoratori (oltre 400 addetti) che hanno reso possibile una programmazione di tre mesi di spettacolo, con oltre cinquanta serate tra il Teatro Romano e gli altri luoghi iconici della città, con un programma ricco e variegato, andato in scena di fronte a un pubblico numeroso, superiore di circa cento persone ogni sera, che significa una media di oltre mille spettatori a sera, nel solo Teatro Romano". "Lo sforzo, anche finanziario, profuso da parte del Comune di Verona – ha concluso - è volto a portare a teatro le persone che non ci sono mai state, come i giovani o chi cede al pregiudizio che a teatro ci si annoi. Continueremo a impegnarci per espandere il nostro pubblico". (Rev)