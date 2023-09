Regno Unito: divieto di vendita di auto a benzina e diesel spostato al 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha rinviato il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2030 al 2035. "Per darci più tempo per prepararci, annuncio oggi che faciliteremo la transizione ai veicoli elettrici" ha affermato Sunak, aggiungendo che si aspetta che "la stragrande maggioranza delle auto" sarà già elettrica entro il 2030, ma che questa dovrebbe essere "una vostra scelta", non una imposta dal governo. (Rel)