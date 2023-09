Romania: Iohannis all'Onu, regione Mar Nero deve essere tutelata da conseguenze guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Mar Nero deve essere protetta dagli effetti della guerra lanciata dalla Russia contro l'Ucraina. Lo ha affermato il presidente romeno Klaus Iohannis, nell'intervento nazionale sostenuto nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Riferendosi al transito del grano ucraino attraverso il territorio nazionale, Iohannis ha precisato che la Romania non abbandonerà i suoi partner più vulnerabili. Il capo dello Stato ha sottolineato che il conflitto in corso dimostra che il Mar Nero richiede più attenzione a livello globale, assumendo un importanza strategica per la sicurezza transatlantica. D'altra parte, il presidente ha rilevato che la Romania è preoccupata per gli effetti dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, ma anche dell'insicurezza energetica e che sta facendo sforzi importanti per combatterli. Menzionato nel contesto anche il sostegno all'educazione climatica, una priorità per la Romania, nonché l'importanza dell'interconnessione clima-sicurezza. In precedenza, Iohannis aveva dichiarato che La Romania ha già raggiunto il 62 per cento dei target nazionali nell'implementazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile e che sono stati compiuti progressi notevoli per quanto riguarda gli obiettivi associati alla tutela ambientale e alla limitazione dei cambiamenti climatici. (Rob)