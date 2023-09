Ucraina: Tajani, decisioni Usa su missili non riguardano la Nato, che sostiene Kiev ma ha posizioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non c’entra assolutamente nulla con le decisioni statunitensi in merito agli aiuti militari da inviare all’Ucraina: l’alleanza ha posizioni di natura politica, e non partecipa ad alcun evento di tipo militare. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York. “Gli Stati Uniti sono un Paese libero di fare ciò che ritiene opportuno: la Nato è fuori da quanto sta accadendo in Ucraina, pur sostenendone l’indipendenza e avendo un giudizio assolutamente negativo dell’invasione russa, che rappresenta una violazione del diritto internazionale”, ha detto, aggiungendo che l’Italia “vuole raggiungere la pace, ed è a favore di qualsiasi iniziativa che vada in questa direzione”. (Was)