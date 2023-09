Lavoro: Scotto (Pd), cambiare subito Codice appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la maggioranza di governo "non ci divide lo sconcerto, il dolore e la rabbia per quello che accade sui luoghi di lavoro di un Paese che ha tre morti al giorno secondo i dati Inail. Ci divide l'idea di un modello di sviluppo fondato su una competizione al ribasso su tutele, saliari e investimenti. Ci divide l'idea di un Paese che non scommette sulla qualità del lavoro, e pertanto non incrocia la modernità e non può parlare di giustizia sociale". Lo ha detto Arturo Scotto, capogruppo Pd della commissione Lavoro a Montecitorio, intervenendo in Aula alla Camera, durante la dichiarazione di voto sulle mozioni sulla sicurezza sul lavoro. "Siamo uniti contro gli infortuni sul lavoro, ma siamo divisi sulle ricette e sui tempi delle scelte che vanno operate. Voi avete dimostrato di avere altre urgenze molto discutibili - ha aggiunto il parlamentare -. All'indomani della strage di Brandizzo non avete avuto la sensibilità di convocare un Consiglio dei ministri e varare un decreto per assumere subito mille ispettori in più sul lavoro e aumentare i controlli. Voi siete quelli che hanno appena tolto mezzo miliardo sulla sicurezza delle tecnologie nelle ferrovie, che hanno cambiato il Codice degli appalti e inserito subappalti a cascata e non avete detto una sola parola sul massimo ribasso anche nella pubblica amministrazione. Se vogliamo cambiare insieme, cambiamo subito il Codice degli appalti ed eliminiamo soprattutto nei settori più sensibili il ricorso ai subappalti a cascata. Questo - ha concluso Scotto - è l'impegno che dovete prendere subito sulla sicurezza sul lavoro".(Rin)