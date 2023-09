Napoli: assessore Striano su 15enne accoltellato a scuola, estrema deriva di tendenza che indigna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio avvenuto oggi all'Istituto Tecnico "Marie Curie" di Ponticelli e che ha coinvolto un giovane studente di 15 anni "è gravissimo". "Nessuna motivazione può giustificare un atto del genere, la violenza a scuola è l'estrema deriva di una tendenza che come amministrazione ci indigna e che dobbiamo assolutamente fermare con azioni ed interventi concreti", afferma l'assessore del Comune di Napoli all'Istruzione Maura Striano. "Dobbiamo tutelare i giovani e promuovere in loro il controllo emotivo e la consapevolezza delle conseguenze, anche penali, che queste azioni violente possono avere. Piena solidarietà e supporto alla Dirigente che è a capo di un istituto che fa tantissimo in un territorio complicato; l'ho sentita e la incontrerò nei prossimi giorni per condividere una progettualità che accompagnerà docenti e studenti in un percorso di prevenzione e di educazione”, conclude l'assessore. (Ren)