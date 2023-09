Cultura: presentata a Madrid la stagione 2023/2024 del teatro alla Scala di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi, presso l'Istituto italiano di cultura di Madrid, il cartellone della stagione 2023/2024 del Teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, del sovrintendente del Teatro Alla Scala, Dominique Meyer, e della direttrice dell'Istituto italiano di cultura, Marialuisa Pappalardo. L'ambasciatore, ha rivolto un "sincero ringraziamento" a Meyer che con il suo "eccellente lavoro valorizza e mostra al mondo le grandi potenzialità artistiche del teatro che dirige" e che rappresenta "una vera e propria eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale". Buccino Grimaldi ha evidenziato che questa presentazione "è un'occasione perfetta per valorizzare lo spirito di dialogo che da sempre unisce Italia e Spagna in un legame costituito non solo da relazioni in ambito politico ed economico, ma anche da un'unione artistica e culturale". Per l'ambasciatore, infatti, la diplomazia culturale "si conferma ancora una volta uno strumento di politica estera efficace e qualificato, capace di costruire ponti di comunicazione e di rafforzare la comprensione reciproca, anche nel contesto delle eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Spagna". (segue) (Spm)