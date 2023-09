Scuola: Molteni, da Viminale 2 milioni di euro per contrasto a droga tra giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo 2 milioni di euro per 171 Comuni italiani da Nord a Sud. Anche quest'anno, grazie all'importante lavoro del ministro Piantedosi, viene finanziato dal Ministero dell'Interno con il fondo sicurezza urbana il progetto "Scuole Sicure" per il contrasto alla droga e allo spaccio tra i giovani studenti. Ad annunciarlo in una nota è il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni. "Si tratta di un contributo voluto e introdotto nel 2018 dall'allora ministro Salvini che consente alle amministrazioni locali di investire sui sistemi di videosorveglianza (che non abbiano già beneficiato di forme di contribuzione pubblica), - spiega Molteni - assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale, il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale, l'acquisto di mezzi ed attrezzature per la Polizia locale, promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Scuole sicure - prosegue l'esponente del governo leghista - si è rivelato un efficace e straordinario strumento di sensibilizzazione su un tema particolarmente delicato come i rischi derivanti dall'uso di droghe tra i giovanissimi. Oltre alle operazioni di repressione e sanzionatorie il Viminale mette in campo anche strumenti di contrasto alla droga e ai venditori di morte con azioni mirate a limitarne la domanda tra i giovani studenti. Una sfida alla quale il governo non si sottrae". (Rin)