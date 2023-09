Onu: Zelensky, introdurre risoluzione che annulla diritto di veto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di crimini violenti di massa contro la vita delle persone l'Assemblea generale delle Nazioni Unite deve garantire una "possibilità concreta" di superare il diritto di veto. Lo ha affermato nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Se la guerra non può essere fermata a causa del fatto che tutti gli sforzi sono bloccati dal veto dell'aggressore (...) è necessario portare la questione all'Assemblea generale", ha suggerito il leader ucraino. "A condizione di un voto di due terzi che rifletta la libertà delle nazioni dall'Asia, dall'Africa, dall'Europa, da entrambe le Americhe e dalla regione del Pacifico - la maggioranza globale - il veto dovrebbe essere effettivamente superato", ha proseguito Zelensky, sottolineando che questa risoluzione dell'Assemblea generale dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli Stati membri. (Kiu)