Imprese: Benzoni (Azione-Iv), legge governo su made in Italy lacunosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima trattazione in commissione Attività produttive alla Camera della legge sul made in Italy, suscita apprezzamento per lo sforzo di dare nuova luce al nostro brand più conosciuto, ma altrettanta delusione per i risultati. Perimetrazione parziale dei settori coinvolti, pochissime risorse disponibili, una lacunosa istituzione del nuovo liceo del made in Italy, sostitutivo dell'economico-sociale. Nessun riferimento agli strumenti, da industria 4.0, all'imprenditoria giovanile e alle start up, alle difese del made in Italy all'estero; Poca considerazione delle decine di audizioni svolte e delle considerazioni del sistema produttivo italiano. Se realmente si vuole incoraggiare la diffusione delle nostre eccellenze, si lavori ad una proposta organica ed omogenea: di bandierine di facciata il governo ne ha poste già troppe". Lo afferma Fabrizio Benzoni, deputato di Azione-Italia viva e capogruppo in commissione Attività produttive a Montecitorio.(Rin)