Ue: Mattarella, regole bilancio non siano ottuse, trovare equilibrio

- Italia e Germania devono lavorare insieme, e non arrivare allo scontro, per giungere a regole di bilancio a livello comunitario che siano di rigorose ma allo stesso tempo non siamo ottuse e cieche e tengano conto del contesto attuale e delle sfide che l’Ue si trova davanti, a cominciare dalla guerra in Ucraina. Perché senza un accordo entro la fine dell’anno, senza che venga trovato un punto di equilibrio, anche su questioni come il Mes, verrebbero meno alcuni strumenti di protezione Ue e la situazione comunitaria potrebbe complicarsi. E’ il monito e l’invito lanciato oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al governo italiano e partner europei, in occasione dell’incontro bilaterale con il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank Walter Steinmeier, arrivato oggi a Ortigia per la cerimonia di premiazione del “Premio dei presidenti per la cooperazione comunale fra Italia e Germania”. Un’occasione per ribadire “gli ottimi rapporti che legano i due Paesi” e sottolineare “la necessità di costanti momenti di consultazione”. Ma anche per mettere alcuni paletti, in vista delle trattative, già in corso a Bruxelles, sulle regole di bilancio a livello comunitario e la riforma, chiesta in particolare dall’Italia, del patto di stabilità, all’indomani del Covid e mentre la guerra in Ucraina ancora impegna i partner europei per il sostegno, anche economico, a Kiev. Su questo è fondamentale, secondo il capo dello Stato, “trovare un’intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio Ue: sì a regole di bilancio rigorose, ma - il monito del presidente - il rigore non sia ottuso e cieco, ma abbia come obbiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell’economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Allo stesso modo, ha sottolineato il Presidente Mattarella nel corso degli incontri bilaterali allargati alle delegazioni, il bilancio europeo deve essere “ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale”. Cosa che sarebbe più complessa se, in assenza di accordi, si tornasse alle regole de patto di stabilità precedenti al Covid. (segue) (Rin)