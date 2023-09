Ue: Mattarella, regole bilancio non siano ottuse, trovare equilibrio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, mentre l’Unione è a confronto con nuove e complesse sfide, Germania e Italia “potranno contribuire a rafforzare gli intenti utili a raggiungere le soluzioni migliori per superare gli ostacoli che abbiamo davanti”. Fra questi, appunto, le nuove regole di bilancio ma anche la questione migranti, entrata oggi nei primi colloqui bilaterali. Per superare queste sfide, il senso dell’intervento, è necessario tornare a fare politica a livello europeo, consapevoli di essere parte di un Unione e dunque lavorando insieme sui vari dossier. Dal canto suo, anche il presidente Steinmeier ha rimarcato la necessità di una maggiore collaborazione fra i nostri due Paesi, concedendosi anche una citazione musicale, riproponendo le parole di Franco Battiato quando diceva “Sicilia Bedda”. Al di là di questo apprezzamento per la Trinacria, il presidente tedesco non ha lasciato spazio all’interpretazione: “Se stiamo insieme siamo in grado di affrontare le sfide del futuro. Se siamo insieme siamo più forti”. Anche perché “sono legati da rapporti interpersonali molto forti e molto intensi, da rapporti di amicizia” che sono “un'assicurazione contro i nazionalismi e i separatismi, contro tutto ciò che crea incertezza e divisione”. Alla luce di questo, ha scandito il presidente dal palco del teatro comunale di Siracusa, “dobbiamo sempre ricordare quello che ci unisce, quello che ci rende forti in Ue e ci arricchisce”. La visita in Italia del presidente Steinmeier proseguirà domani quando, insieme al capo dello Stato, sorvolerà in elicottero le zone della Sicilia centrale devastate dagli incendi di questa estate e incontrerà una delegazione del vigili del fuoco impegnati per tentare salvare il territorio. Dopo una visita alla Villa del Casale di Piazza Armerina, i due presidenti avranno modo e incontrare, alcuni migranti assistiti dalla Comunità. E sarà questa, forse, l’occasione per approfondire uno dei temi più caldi fra i due Paesi, al momento su posizioni molto distanti in materia di accoglienza e ricollocamenti a livello comunitario. (Rin)