Trasporto aereo: parlamentari centrodestra, domani incontro con vertici Ita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le nostre richieste formali, abbiamo ottenuto un incontro urgente con il direttore generale di Ita airways, che si terrà domani pomeriggio a Roma, per discutere del taglio dei voli da Brindisi per Roma e Milano. Una decisione, a nostro avviso, ingiustificata e dannosa per l'intero territorio e alla quale ci stiamo opponendo con forza, avvalendoci di tutti gli strumenti a nostra disposizione". E' quanto affermano, in una nota, i parlamentari di centrodestra Mauro D'Attis, Andrea Caroppo, Saverio Congedo, Vito De Palma, Toti Di Mattina, Dario Iaia e Giovanni Maiorano. "Già nei giorni scorsi, infatti, abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dei Trasporti per conoscere le responsabilità e le misure che intenderà adottare a tutela dei cittadini, ma non intendiamo fermarci qui - aggiungono i parlamentari -. Nell'incontro di domani presenteremo ai vertici di Ita airways un dossier per illustrare, con dati e statistiche alla mano, l'infondatezza della scelta di tagliare le tratte da Brindisi per due importanti aeroporti d'Italia come Roma Fiumicino e Milano Linate. I dati sono a nostro favore. Noi faremo sentire la voce dei cittadini in ogni sede opportuna finché la questione non sarà risolta". (Com)