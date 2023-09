Onu: Zelensky, Asia merita rappresentanza maggiore nel Consiglio sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asia merita una rappresentanza permanente più ampia nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, perché il Giappone, l'India o il mondo islamico "non dovrebbero rimanere ai margini". E' quanto ha affermato nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui "la cerchia dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dovrebbe riflettere il mondo contemporaneo". Zelensky ha sottolineato inoltre che l'organismo dovrebbe includere l'Unione Africana, l'America Latina e gli Stati del Pacifico. Inoltre, per Zelensky, la Germania è diventata "una dei principali garanti globali della pace e della sicurezza". Pertanto, Berlino merita un posto tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Infine, il presidente ucraino ha detto che qualsiasi partecipazione di uno Stato membro del Consiglio di sicurezza deve essere sospesa per il momento in cui tale Paese, in violazione della carta delle Nazioni Unite, attacca un'altra nazione. (Kiu)